2. Liga: 1. FC Nürnberg – SC Paderborn 07, 2:1 (1:0)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für James Lawrence von Nürnberg, der in der elften Minute vom Platz musste und von Sadik Fofana ersetzt wurde. 25.527 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Gastgeber schlägt – bejubelten in der 36. Minute den Treffer von Kwadwo Duah zum 1:0. Zur Pause wusste die Elf von Coach Markus Weinzierl eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Duah schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.). Julian Justvan traf zum 1:2 zugunsten von Paderborn (64.). Mit einem Doppelwechsel holte Markus Weinzierl Duah und Christoph Daferner vom Feld und brachte Lukas Schleimer und Erik Shuranov ins Spiel (79.). Endgültig verloren war das Match für den SC Paderborn 07 in der 88. Minute, als Marvin Pieringer mit der Ampelkarte vom Feld flog. Als der Unparteiische Dr. Kampka (Mainz) die Partie abpfiff, reklamierte der 1. FC Nürnberg schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.