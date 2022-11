3. Liga: FC Viktoria Köln – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 2:1 (0:1)

Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Markus Ziereis vor 2.498 Zuschauern erfolgreich war. Ein Tor auf Seiten von Bayreuth machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit seinem Platzverweis (47.) erwies Eroll Zejnullahu seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet das Team von Thomas Kleine gehörig unter Druck. Vikt. Köln stellte in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Kevin Lankford, Luca Marseiler und Simon Stehle für David Philipp, André Becker und Hamza Saghiri auf den Platz. Patrick Sontheimer schoss für die Elf von Coach Olaf Janßen in der 68. Minute das erste Tor. Stehle brachte der Heimmannschaft nach 69 Minuten die 2:1-Führung. Wenig später kamen Dennis Lippert und Tim Latteier per Doppelwechsel für Jann George und Marcel Götz auf Seiten von SpVgg Oberfranken Bayreuth ins Match (73.). Thomas Kleine wollte den Tabellenletzten zu einem Ruck bewegen und so sollten Tobias Stockinger und Luke Hemmerich eingewechselt für Benedikt Kirsch und Moritz Heinrich neue Impulse setzen (87.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der FC Viktoria Köln gegen die Gäste die volle Ausbeute ein.