NFL: Brady wieder historisch - Bucs mit erstem NFL-Touchdown auf deutschem Boden

In München wird NFL-Geschichte geschrieben. Wenig überraschend in der Hauptrolle dabei: Legende Tom Brady.

NFL-Geschichte in München.

Am 13.11.2022, um genau 16.07 Uhr ist es soweit: Die Tampa Bay Buccaneers haben im NFL Munich Game gegen die Seattle Seahawks den ersten Regular-Season-Touchdown der NFL-Geschichte auf deutschem Boden erzielt. ( NFL LIVE: Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden JETZT im LIVETICKER)

Der Touchdown ging - natürlich - auf das Konto von Tom Brady. Der 45-Jährige fand zu Beginn des zweiten Viertels Julio Jones, der auf der rechten Seite durchbrach und für 31 Yards in die Endzone zur 7:0-Führung für die Bucs lief.

Ein weiterer geschichtsträchtiger Moment in der großen Karriere von Quarterback Tom Brady. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Gegen Ende des zweiten Viertels konnten die Bucs auch den zweiten Touchdown in Deutschland für sich verbuchen: Im Anschluss an einen überragenden Drive war das letzte Yard durch Leonard Fournette nur noch Formsache.

Das Spiel in München ist für Brady & Co. immens wichtig, um nach einer Serie von Pleiten wieder zurück in die Spur zu kommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)