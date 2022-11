Darts: Schindler spielt sich in WM-Form

Dartsprofi Martin Schindler erfüllt beim Grand Slam in England seine Pflichtaufgabe im zweiten Vorrundenspiel. Der 26-Jährige spielt nach seiner bitteren Niederlage an Tag eins stark auf.

Der 26-Jährige hat beim Grand Slam in Wolverhampton seine Pflichtaufgabe im zweiten Vorrundenspiel erfüllt und Adam Gawlas mit 5:3 geschlagen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Schindler präsentierte sich einen Tag nach seiner bitteren 4:5-Niederlage gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode in absoluter WM-Form.

Schindler kurz vor der Weltmeisterschaft in London (15. Dezember bis 3. Januar) als einziger Deutscher beim Grand Slam of Darts am Start. Bei der WM ist er als Weltranglisten-31. bereits sicher für die Hauptrunde qualifiziert.