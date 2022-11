Anzeige

Formel 1, Brasilien: Das Rennen in Sao Paulo LIVE im TV, Stream, Ticker - Punkte für Schumacher? Rast Schumacher in die Punkte?

Danner: "Schumacher gehört in die Formel1!"



Beim Rennen in Sao Paulo will Max Verstappen seinen Siegrekord ausbauen. Mick Schumacher will seine Aufholjagd aus dem Sprintrennen krönen.

Das vorletzte Rennen der Saison steht an.

Am Sonntag kämpfen die Piloten in der Formel 1 das vorletzte Mal in dieser Saison um Punkte. Und Weltmeister Max Verstappen kann in Sao Paulo seinen Siegrekord ausbauen. (Formel 1: Rennen in Sao Paulo, Sonntag 19 Uhr im LIVETICKER)

Beim vergangenen Rennen in Mexiko knackte der Niederländer mit seinem 14. Saisonsieg den Rekord für die meisten Siege in einer Saison. Die bisherige Bestmarke hatte er gemeinsam mit Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 13) gehalten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Formel 1: Baut Verstappen seinen Rekord aus?

Dafür muss sich der 25-Jährige allerdings mächtig Strecken. Beim Sprintrennen am Samstag wurde er nur Vierter, kam mit seinen Mediums nicht sonderlich gut klar. Dank eines Motorenwechsels startet Verstappen am Sonntag auf Rang drei - hinter George Russell und Lewis Hamilton. Die Mercedes waren am Samstag überraschend stark unterwegs. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Für Verstappens Teamkollege geht es noch um Platz zwei in der Fahrerwertung. Sergio Pérez sammelte am Samstag einen Punkt mehr als Rivale Charles Leclerc und vergrößerte sein Punktepolster auf sechs Zähler. Es hätte aber noch ein Punkt mehr sein können, hätte Teamkollege Verstappen ihn vorbeigelassen. Der Mexikaner startet von Rang vier.

Auch Sebastian Vettel hofft in seinem vorletzten Formel-1-Rennen auf Punkte. Der Aston-Martin-Pilot startet von Platz neun, obwohl er im Sprint eine Schrecksekunde erlebt hatte. Teamkollege Lance Stroll hatte ihn von der Strecke gedrängt, der Kanadier kassierte dafür eine Strafe.

Zuversichtlich dürfte auch Mick Schumacher ins Rennen gehen. Der Haas-Pilot, der nach wie vor um einen neuen Vertrag kämpft, startete nach verpatztem Qualifying von Rang 20 aus eine großartige Aufholjagd und fuhr bis auf Platz zwölf vor. Von dort greift er am Sonntag nach Punkten. Es wäre das dritte Mal in dieser Saison. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

So können Sie den Mexiko-GP LIVE verfolgen:

TV: Sky , RTL



, Stream: Sky Go



Ticker: SPORT1.de



