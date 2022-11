2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Magdeburg, 3:1 (1:0)

24.148 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 30. Minute den Treffer von Jomaine Consbruch zum 1:0. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Mannschaft von Coach Daniel Scherning bestehen. In Durchgang zwei lief Frederik Jäkel anstelle von Marc Rzatkowski für Bielefeld auf. Christian Gebauer machte in der 64. Minute das 2:0 von DSC Arminia Bielefeld perfekt. Mit einem Doppelwechsel wollte Magdeburg frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Titz Jamie Lawrence und Tatsuya Ito für Alexander Bittroff und Andreas Müller auf den Platz (67.). Für das 3:0 der Arminia sorgte Robin Hack, der in Minute 72 zur Stelle war. Ito beförderte das Leder zum 1:3 des 1. FC Magdeburg über die Linie (73.). Mit Hack und Consbruch nahm Daniel Scherning in der 82. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von George Bello und Benjamin Kanuric. Letztlich nahm Magdeburg im Kellerduell bei Bielefeld eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 3:1.