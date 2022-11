3. Liga: VfB Oldenburg – SV Waldhof Mannheim, 1:1 (1:0)

Die 5.521 Zuschauer erlebten mit, wie Marcel Seegert das falsche Tor „anvisierte“ und seinen eigenen Torhüter überwand. Zur Pause war VfB Oldenburg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mannheim drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Adrian Malachowski und Berkan Taz sorgen, die per Doppelwechsel für Stefano Russo und Marten Winkler auf das Spielfeld kamen (61.). Christian Neidhart wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Marc Schnatterer und Daniel Keita-Ruel eingewechselt für Baris Ekincier und Dominik Martinovic neue Impulse setzen (72.). Bentley Baxter Bahn, der in der 87. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Mit Manfred Starke und Max Wegner nahm Dario Fossi in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Christopher Buchtmann und Patrick Hasenhüttl. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Oldenburg mit dem SV Waldhof Mannheim kein Sieger gefunden.