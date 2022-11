Bielefeld feiert Klos und verlässt direkte Abstiegsränge

Jomaine Consbruch brachte den Bundesliga-Absteiger mit seinem ersten Zweitliga-Treffer in Führung (30.), in Durchgang zwei legten Christian Gebauer (65.) und Robin Hack (72.) nach, Tatsuya Ito (73.) traf für die Gäste. Bielefeld kletterte auf Relegationsrang 16 und zog damit an den Magdeburgern vorbei.