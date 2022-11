"BJK Cup": DTB-Frauen im April gegen Brasilien

Die deutschen Tennisspielerinnen nehmen nach dem Klassenerhalt in der Weltgruppe im kommenden Jahr den nächsten Anlauf, um sich für das Finalturnier der besten zwölf Nationen zu qualifizieren. Am 14. und 15. April trifft das Team von Kapitän Rainer Schüttler auf Brasilien. Das ergab die Auslosung am Sonntag vor dem Finale im Billie Jean King Cup zwischen der Schweiz und Australien in Glasgow.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hatte in diesem Jahr das Turnier der Top-Nationen durch ein 1:3 in Kasachstan verpasst, sich in der Relegation am Freitag und Samstag in Kroatien aber in der Weltgruppe gehalten. Jule Niemeier (Dortmund), Eva Lys (Hamburg) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) sicherten den 3:1-Sieg in Rijeka.