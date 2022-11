Hertha-Präsident Bernstein zieht positive Bilanz

Preetz erklärt Hertha-Scheitern: "Hat sich an Jürgen entzündet"

Immer wieder stellte Bernstein das "ganzheitliche Miteinander" heraus. "Wir sind wie eine Familie, wir sind Herthaner", betonte er und erntete großen Applaus der 1502 anwesenden Mitgliedern in der Messehalle 21 in der Hauptstadt.

Im vergangenen Jahr wuchs die Mitgliederzahl der Hertha auf 44.211 an. Diese sollen in Zukunft eine neue Heimat erhalten. Die Pläne für ein neues, eigenes Stadion werden vorangetrieben. Im kommenden Sommer steht eine Machbarkeitsprüfung im Olympiapark an. Bis 2030 soll die Arena stehen.