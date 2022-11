2. Bundesliga: Doping? Warum Vuskovic wohl ein Einzelfall ist - Doping-Experte Fritz Sörgel klärt auf

"So ein Dreck!" Walter bei HSV-Pleite bedient

Am Samstag hatte sich der Hamburger SV dank eines 4:2-Sieges gegen den SV Sandhausen versöhnlich in die Winterpause verabschiedet. Platz 2 hinter Darmstadt, die hanseatische Welt war wieder halbwegs in Ordnung. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)