Doping: Saudi-Spieler aus WM-Kader gestrichen

Diese Strafe wurde jedoch vor kurzem von einer saudi-arabischen Schiedsstelle reduziert, was Al-Muwallad laut lokalen Medien die Teilnahme an der Weltmeisterschaft hätte ermöglichen sollen. Der saudi-arabische Verband führte jedoch als Grund für sein Handeln "die Entwicklungen" in einer Berufung der WADA vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS an.