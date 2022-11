NFL Munich Game: Tom Bradys großer Auftritt LIVE im TV, Stream, Ticker

+++ Auch Oliver Kahn ist fasziniert +++

Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn ist bei dem Spektakel in der Heimarena seines Klubs natürlich auch vor Ort - und zeigt sich vor dem Spiel im Gespräch mit Pro 7 angetan von der Atmosphäre, die er vor Ort miterlebt: „Es war spannend mitanzusehen: Wie funktioniert so eine Sportart? Das ist schon faszinierend. Es ist ne Big Show, die die NFL hier veranstaltet. Es war wunderbar die Zuschauer zu beobachten, als Tom Brady reingekommen ist.“

+++ Tom Brady winkt Historisches +++

Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger will in München nicht nur das Publikum begeistern und einen wichtigen Sieg im Playoff-Kampf einfahren, sondern gleichzeitig auch eine weiter historische Bestmarke aufstellen. Brady wäre der erste Quarterback, der mit dem Sieg in München, Siege in vier Ländern verbuchen könnte.