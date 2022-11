Nach MotoGP-Titel: Ducati triumphiert auch in Superbike-WM

Nach dem Ende der Durststrecke in der MotoGP darf der italienische Hersteller Ducati auch in der Superbike-WM über den Fahrertitel jubeln.

Nach dem Ende der Durststrecke in der MotoGP darf der italienische Hersteller Ducati auch in der Superbike-WM erstmals seit langer Zeit wieder über den Fahrertitel jubeln. Der Spanier Alvaro Bautista machte am Sonntag auf der vorletzten Station des Jahres in Indonesien mit einem zweiten Platz vorzeitig den Triumph klar. Bautista ist der erste Ducati-Champion in der Weltmeisterschaft für seriennahe Maschinen seit seinem Landsmann Carlos Checa (2011).