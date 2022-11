Vor WM-Beginn: Bayern Münchens Nationalspieler in Topform

Der Bayern-Block der deutschen Nationalmannschaft präsentiert sich vor WM-Beginn in Topform und soll auch in Katar vorangehen.

Aus dem WM-Kader von Hansi Flick standen in Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Leroy Sané gleich sechs deutsche Nationalspieler Julian Nagelsmanns Startformation.

Musiala sticht heraus

Einmal mehr war dabei Musiala der Mann des Abends. Mit zwei Torvorlagen hatte der feine Techniker entscheidenden Anteil am Auswärtssieg des Rekordmeisters. Gemeinsam mit Serge Gnabry stellte Musiala zudem einen Bestwert an Torbeteiligungen in dieser Saison auf (FC Bayern: Jamal Musiala und Serge Gnabry stellen Bestmarken auf).