Jamal Musiala "Messi-like" - das unverkäufliche Genie mit den Schlangenbeinen

Musialas nächster Rekord im Bayern-Trikot

„Er hat schon in so vielen Situationen ein bisschen Ball-Glück, weil er sehr schnelle und extrem lebendige Füße hat. Auch das Tor, das er macht, das ist schon extrem gut“, sagte der FCB-Coach.

Neuer schwärmt von Musiala

Dass auch die deutsche Nationalmannschaft auf die Dienste von Bayerns „Bambi“ zurückgreifen kann, könnte sich bei der WM in Katar noch als großes Plus erweisen.

„Ich bin froh, dass er bei uns in beiden Mannschaften dabei ist“, sagte Kapitän Manuel Neuer. Bei Bayern und natürlich bei der Nationalmannschaft ist er ein ganz wichtiger Schlüsselspieler. „Gerade für so Situationen, wenn es oft 1:1-Situationen im letzten Drittel gibt und da ist er brandgefährlich.“

Matthäus: „Musiala muss immer spielen“

Mit seinen 21 Torbeteiligungen (13 in der Bundesliga, fünf in der Champions League, zwei im DFB-Pokal, eine im Supercup) hat sich Musiala mittlerweile an die Spitze der Scorerwertung geschossen - zumindest was deutsche Spieler angeht.