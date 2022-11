Eiskunstlauf: Roscher/Schuster gewinnen Bronze in Sheffield

Das deutsche Eiskunstlauf-Paar Letizia Roscher und Luis Schuster gewinnt beim Grand Prix in Sheffield die Bronzemedaille.

Dem Paar aus Chemnitz unterlief dabei kein Sturz oder größere Fehler, schon das Kurzprogramm am Freitag war mit einer persönlichen Bestleistung von über 60 Punkten gelungen und hatte das Paar auf den dritten Zwischenrang gebracht.

"Heute hat es uns besser gefallen als bei unserem ersten Grand Prix in den USA", sagte Schuster. Die beiden haben "an den Würfen und am Schwierigkeitsgrad einiger Elemente gearbeitet. Diesmal hatten wir weniger Druck."