NFL: Knackt Tom Brady in Deutschland den nächsten Rekord? Brady in Deutschland auf Rekord-Jagd

NFL: Deutschland für NFL-Markt Nummer eins

SPORT1

Beim NFL-Spiel in München trifft Superstar Tom Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks. Der 45-Jährige steht vor einem neuen Rekord.

Tom Brady peilt die nächste Bestmarke an.

Beim NFL-Spiel seiner Tampa Bay Buccaneers in München kann der Quarterback einen neuen historischen Meilenstein erreichen.

Gewinnt der 45-Jährige mit seinem Team gegen die Seattle Seahawks, wäre er der erste Quarterback, der Siege in vier verschiedenen Ländern feiern konnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Zuvor gewann Brady schon in den USA, England und Mexiko ein Spiel. Bei einem Erfolg wäre es für Brady also auch wieder ein sportliches Highlight, nachdem zuletzt die Meldungen über sein Ehe-Aus mit Supermodel Gisele Bündchen die Schlagzeilen bestimmt hatten.

Daneben jagt Brady in der Münchener Allianz Arena einen weiteren Rekord. Aktuell hat der siebenmalige Super Bowl Sieger 373 Pässe in Folge ohne eine Interception geworfen. Den Rekord hält Green Bay Packers Aaron Rogers mit 402 Pässen in Folge im Jahr 2018. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Brady freut sich auf Spiel in Deutschland

Neben Bradys Rekordjagd verspricht das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden aber auch weiteres sportliches Spektakel. Es wird das erste internationale Spiel zwischen zwei Division Leadern. Die Seahawks führen aktuell die NFC West mit einer Bilanz von 6:3-Siegen an, während Tampa Bay mit 4:5 auf Rang eins der NFC South liegt. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Der Superstar selbst ist schon heiß auf das Spiel in München. „Die Chance zu haben, in ein anderes Land zu fliegen und das Spiel zu spielen, was man liebt, ist großartig. Ich habe gehört, dass es drei Millionen Ticketanfragen für 67.000 Plätze gab“, berichtete Brady im Interview im SiriusXM‘s Let‘s Go! Podcast. „Das Stadion wird kochen.“

Gerade bei der deutschen Stimmung gerät der Quarterback ins Schwärmen: „Wenn es auch nur ansatzweise so wird, wie das was ich in den Fußball-Bundesliga-Spielen gesehen habe, dann wird es eines der epischsten Spiele werden, die ich je gespielt habe.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Brady scheint bereit für seine große Show in Deutschland - und will nebenbei sicher auch den einen oder anderen Rekord aufstellen.