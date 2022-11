Formel 1, Sao Paulo: Mercedes-Coup! Russell gewinnt Sprint, Verstappen kollidiert mit Sainz, Schumacher holt auf

Vollspeed durchs Casino! Irre Red-Bull-Show in Las Vegas

Was für ein Coup für Mercedes!

George Russell hat das Sprintrennen von Sao Paulo gewonnen. Der Brite im Silberpfeil setzte sich dank eines starken Überholmanövers gegen Weltmeister Max Verstappen durch und startet damit am Sonntag von Platz eins. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine Geschwindigkeit haben“, sagte Russell. Der Weltmeister im Red Bull belegte nach einer leichten Kollision mit Carlos Sainz am Ende sogar nur Rang vier. Dabei verlor der Niederländer Teile seines Frontflügels. Zweiter wurde Sainz vor Lewis Hamilton. (Formel 1: Rennen in Sao Paulo, Sonntag 19 Uhr im LIVETICKER)