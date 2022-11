Premier League: FC Chelsea patzt in Newcastle - Havertz im Blickpunkt bei Tumulten

Der FC Chelsea patzt überraschend bei Newcastle United. Nach dem Abpfiff wird es wüst - auch Kai Havertz gerät in den Blickpunkt.

Der kriselnde FC Chelsea hat auch bei Newcastle United mit 0:1 (0:0) gepatzt und damit den Sprung in die oberen Tabellengefilde der Premier League verpasst.

Chelsea patzt - Tumulte mit Havertz

Im Duell mit Newcastle wurde es vor allem in der Schlussphase turbulent, als Chelsea alles nach vorn warf - und doch nicht belohnt wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Am Ende der siebenminütigen Nachspielzeit gab es denn auch ein kurzes Handgemenge zwischen mehreren Spielern beider Teams, bei denen auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz im Blickpunkt stand.

Liverpool siegt auch ohne Klopp

Auch an der Anfield Road traf ein verschmähter Nationalspieler: Roberto Firmino, der es nicht in Brasiliens WM-Kader geschaffte hatte, brachte die Reds früh in Führung (6.).