Deutschland Cup: DEB-Team schlägt auch Österreich

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft schlägt beim Deutschland Cup in Krefeld auch Österreich. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm steht vor dem Gewinn des Deutschland Cups. Zwei Brüder überragen.

Die Brüder überragen bei Deutschlands Sieg beim Deutschland Cup in Krefeld gegen Österreich. Nach dem knappen Auftaktsieg gegen Dänemark (3:2 n.V.) stand am Ende des zweiten Nachbarschaftsduells in Krefeld ein souveränes 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) auf der Anzeigetafel. (SERVICE: Alles News zum Eishockey)