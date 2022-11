Formel 1 in Sao Paulo: Schumacher? Haas hat offenbar entschieden! Verkündung kommende Woche

Das bestätigte Haas-Chef Günther Steiner am Freitag bei motorsport-total.com . Auf die Frage, ob Teambesitzer Gene Haas sich bereits auf einen Fahrer für 2023 festgelegt habe, antwortete Steiner: „Ja, du hast recht. Wir müssen nur noch Details klären, wie wir das tun, was wir tun werden.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Wer der neue Fahrer sein wird, wollte Steiner noch nicht verraten. Die Verkündung wird in der kommenden Woche erfolgen, erklärte der Südtiroler auf der FIA-Pressekonferenz in Sao Paulo.

Schumacher konkurriert mit Hülkenberg

Schumacher konnte zuletzt wenig positive Erfolge feiern. Insgesamt fuhr er in seiner zweiten F1-Saison zweimal in die Punkte, sammelte zwölf Zähler. In der Quali zum Sprintrennen in Sao Paulo wurde er Letzter, während sein Teamkollege Kevin Magnussen sensationell die Pole holte.