Formel 1, Brasilien-GP: Sprintrennen mit Magnussen, Verstappen, Schumacher LIVE im TV, Stream und Ticker

Zum letzten Mal in dieser Saison steht in der Formel 1 ein Sprintrennen auf dem Programm. Kann Kevin Magnussen die Sensation aus dem Qualifying wiederholen?

In Sao Paulo wird es bereits am Samstag ernst: Die ersten Acht des Sprints bekommen Punkte, das Abschneiden entscheidet zudem über die Startreihenfolge für das Rennen am Sonntag.