Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg, 1:2 (1:1)

Am Samstag begrüßte die TSG Wolfsburg. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten der Mannschaft von Trainer Niko Kovac aus. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den VfL Wolfsburg.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Christoph Baumgartner für Hoffenheim zur Führung (42.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Ozan Kabak zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Ridle Baku brachte dem VfL nach 56 Minuten die 2:1-Führung. Am Ende punktete Wolfsburg dreifach bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Hoffenheim bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der VfL in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.