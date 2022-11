Bundesliga: FC Augsburg – VfL Bochum 1848, 0:1 (0:0)

Nach nur 27 Minuten verließ Jeffrey Gouweleeuw vom FCA das Feld, Ruben Vargas kam in die Partie. Bis der Unparteiische Dr. Brych (München) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Christopher Antwi-Adjei besorgte vor 28.011 Zuschauern das 1:0 für den VfL. Wenig später kamen Lukas Petkov und Julian Baumgartlinger per Doppelwechsel für Vargas und Elvis Rexhbecaj auf Seiten von Augsburg ins Match (76.). Mit Cristian Gamboa und Kevin Stöger nahm Thomas Letsch in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Saidy Janko und Erhan Masovic. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Bochum und dem FC Augsburg aus.