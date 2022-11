Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Köln, 2:0 (1:0)

Die 60.827 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Wilfried Kanga brachte die Elf von Sandro Schwarz bereits in der neunten Minute in Front. Nach nur 24 Minuten verließ Marvin Plattenhardt von Hertha BSC das Feld, Maximilian Mittelstädt kam in die Partie. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Für das 2:0 der Hertha zeichnete Marco Richter verantwortlich (54.). Wenig später kamen Jan Thielmann und Denis Huseinbasic per Doppelwechsel für Sargis Adamyan und Ondrej Duda auf Seiten des FC ins Match (56.). Hertha BSC stellte in der 84. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Suat Serdar, Davie Selke und Kevin-Prince Boateng für Jean-Paul Boetius, Kanga und Richter auf den Platz. Am Schluss schlug die Hertha Köln mit 2:0.