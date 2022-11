Deutschland Cup: Slowakei verliert trotz Aufholjagd

Mathias From gelingt der Siegtreffer für Dänemark © AFP/SID/CLAUS BECH

Die Eishockey-Nationalmannschaft der Slowakei hat beim Deutschland Cup in Krefeld auch ihr zweites Spiel verloren. Nach der Auftaktniederlage gegen Österreich (2:3 n.V.) musste sich der Olympiadritte trotz eines tollen Comebacks nach Drei-Tore-Rückstand Dänemark mit 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Matchwinner für die Dänen, die zum Auftakt knapp gegen Deutschland verloren hatten (2:3 n.V.), war Mathias From von der Düsseldorfer EG, der nach der frühen Führung (12.) auch den Siegtreffer in der Overtime (62.) erzielte. Die Slowaken hatten nach Toren von Dänemarks Kapitän Morten Poulsen (16.) und Morten Jensen (24.) bereits mit 0:3 in Rückstand gelegen, ehe Viliam Cacho (30., 56.) und Daniil Fominykh (38.) die Verlängerung erzwangen.