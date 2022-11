Bochum gewinnt auch in Augsburg

Nach VAR-Wirbel in Bochum: "So langsam ist man verwundert"

Der VfL Bochum unter Trainer Thomas Letsch feierte beim FC Augsburg mit einem 1:0 (0:0) erstmals in dieser Saison einen zweiten Sieg in Serie und setzte damit ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Gastgeber, die nach dem Treffer des starken Christopher Antwi-Adjei (58.) durch Mergim Berisha einen Handelfmeter verschossen (61.), befinden sich nach sieben Spielen ohne Dreier weiter auf Talfahrt in Richtung Tabellenkeller.

Augsburg begann wie üblich stürmisch, besaß aber zunächst keine hochkarätigen Einschussmöglichkeiten. Dagegen hatten die Gäste gleich drei gute Chancen, um in Führung zu gehen.

Antwi-Adjei vergab alle drei: Erst scheiterte er mit einem abgefälschten Weitschuss an Torwart Rafal Gikiewicz, im Anschluss an die folgende Ecke traf er lediglich den Außenpfosten (beide 14.). Schließlich verstolperte er frei vor Gikiewicz einen schönen Pass von Kevin Stöger (23.).

Augsburger Verletzungssorgen vor der WM

Berisha verballert Strafstoß

Immerhin: Augsburg warf nun so gut es ging alles nach vorne, scheiterte aber an seiner Abschlussschwäche - oder an Torhüter Manuel Riemann, der etwa die große Chance von Florian Niederlechner großartig vereitelte (69.).