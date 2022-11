Bundesliga: Bayern auf Schalke mit Kimmich als Rechtsverteidiger! LIVE im TV, Stream und Ticker

Für den deutschen Rekordmeister lief es zuletzt wie am Schnürchen. Nach fünf Bundesligasiegen in Serie und einem beeindruckendem Torverhältnis von 22:5 haben sich die Münchner ihren Frust nach dem bitteren Unentschieden gegen den BVB vor einem Monat von der Seele geschossen.

FC Bayern baut um gegen Schalke 04

So oder so: An vorderster Bayern-Front auf Schalke wiederum vertritt Leroy Sané den verletzten Sadio Mané (Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen).