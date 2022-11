Hertha BSC besiegt 1. FC Köln und profitiert von irrem Fehlschuss

Hertha BSC verabschiedet sich mit einem dringend benötigten Erfolgserlebnis in die lange Winterpause, jubelt gegen den 1. FC Köln.

Hertha BSC hat sich mit einem dringend benötigten Erfolgserlebnis in die lange Winterpause verabschiedet.

Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz gewann am Samstag ihr letztes Spiel vor der WM mit 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln - und profitierte dabei auch von einem fast unmöglichen Fehlschuss des Kölners Sargis Adamyan .

Die am Samstag extrem glücklosen Kölner, die auch ihr fünftes Ligaspiel in Folge nicht gewannen, gehen mit 17 Zählern auf dem 13. Rang in die zehnwöchige Pause.