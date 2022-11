Leipzig verhindert nächste Füllkrug-Party in Bremen

Keine nächste Füllkrug-Party im Weserstadion: RB Leipzig geht im Gefühl der Stärke in die WM-Pause.

Die Sachsen setzten sich am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:0) bei Werder Bremen durch und blieben damit auch im 13. Pflichtspiel hintereinander ungeschlagen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

RB trotzt auch Werder-Traumtor

Leipzig schiebt sich vorerst auf Rang zwei der Tabelle vor. Werder, das die Nominierung von Stürmer Niclas Füllkrug für das anstehende Großevent in Katar wild bejubelt hatte, verpasste das i-Tüpfelchen auf eine hervorragende erste Saisonphase und steht mit 21 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

In der 57. Spielminute traf Christian Groß mit einem traumhaften Schlenzer in den rechten Winkel zum Ausgleich - es war das erste Bundesliga-Tor des 33-Jährigen.

„Wir hatten jetzt so einen Lauf, da möchte man am liebsten die Saison durchspielen“, sagte Leipzigs starker Torhüter Jens Blaswich nach 13 Pflichtspielen ohne Niederlage in Folge.