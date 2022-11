Italien: Neapel feiert elften Sieg in Serie

Elfter Sieg in Serie: Der ungeschlagene Spitzenreiter SSC Neapel bleibt in der Serie A das Maß aller Dinge.

Elfter Sieg in Serie: Der ungeschlagene Spitzenreiter SSC Neapel bleibt in der Serie A das Maß aller Dinge. Der Achtelfinalgegner von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Champions-League bezwang am Samstag Udinese Calcio 3:2 (2:0) und setzte seinen beeindruckenden Lauf fort. Damit geht die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti mit mindestens acht Punkten Vorsprung in die WM-Pause.