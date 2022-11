WM: Saudi-Arabien gibt WM-Aufgebot bekannt

Trotz Schulterverletzung führt Kapitän Salman Al-Faraj Saudi-Arabiens Aufgebot für die Fußball-WM in Katar an.

Seit dem Länderspiel gegen Island am vergangenen Sonntag (1:0) ist der Mittelfeldstar angeschlagen.

Nach Angaben von Nationaltrainer Herve Renard hat der 33-Jährige noch Schmerzen, er soll aber rechtzeitig für den Auftakt in Gruppe C gegen Argentinien am 22. November fit werden. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)