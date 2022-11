3. Liga: SC Verl – SV Wehen Wiesbaden, 1:1 (0:1)

Niclas Thiede war vor 679 Zuschauern an diesem Tag nicht unbedingt mit Fortuna im Bunde: Er überwand seinen eigenen Torhüter unglücklich zum 0:1 (45.). Zur Pause war die SV Wehen Wiesbaden im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Der SC Verl drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Joel Grodowski und Cyrill Akono sorgen, die per Doppelwechsel für Nikos Zografakis und Nicolas Sessa auf das Spielfeld kamen (60.). In der 67. Minute verwandelte Vinko Sapina dann einen Elfmeter für die Gastgeber zum 1:1. Mit Kianz Froese und Johannes Wurtz nahm Markus Kauczinski in der 68. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Benedict Hollerbach und Bjarke Jacobsen. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Verl und Wiesbaden schließlich mit einem Remis.