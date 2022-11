3. Liga: Hallescher FC – 1. FC Saarbrücken, 1:2 (0:0)

Bei den Gästen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Steven Zellner für Bjarne Thoelke in die Partie. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Niklas Landgraf von Hallescher FC sah in der 61. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. In der 67. Minute stellte Saarbrücken personell um: Per Doppelwechsel kamen Adriano Grimaldi und Mike Frantz auf den Platz und ersetzten Julian Günther-Schmidt und Dave Gnaase. Wenige Minuten später holte André Meyer Tunay Deniz vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Dominik Steczyk (70.). Grimaldi brach für den 1. FC Saarbrücken den Bann und markierte in der 74. Minute die Führung. Boné Uaferro machte in der 76. Minute das 2:0 der Mannschaft von Coach Rüdiger Ziehl perfekt. In der 80. Minute brachte Steczyk den Ball im Netz von Saarbrücken unter. André Meyer wollte Halle zu einem Ruck bewegen und so sollten Aaron Herzog und Sebastian Müller eingewechselt für Louis Samson und Jonas Nietfeld neue Impulse setzen (83.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Brombacher (Kandern) gewann der 1. FC Saarbrücken gegen Hallescher FC.