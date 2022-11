3. Liga: SV Meppen – VfL Osnabrück, 0:3 (0:1)

Ba-Muaka Simakala versenkte vor 12.730 Zuschauern einen Elfmeter im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für Osnabrück. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Stefan Krämer Sascha Risch und Markus Ballmert vom Feld und brachte Morgan Faßbender und Yannick Osee ins Spiel. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Simakala bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (51.). Stefan Krämer wollte Meppen zu einem Ruck bewegen und so sollten Mike Feigenspan und Marius Kleinsorge eingewechselt für Samuel Abifade und David Blacha neue Impulse setzen (68.). Den Vorsprung des VfL Osnabrück ließ Jannes Wulff in der 69. Minute anwachsen. Mit Marc Heider und Robert Tesche nahm Tobias Schweinsteiger in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Felix Higl und Paterson Chato. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Winter (Hagenbach) feierte Osnabrück einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Meppen.