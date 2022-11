Dritter deutscher Erfolg bei der WSOPE

Vor fünf Jahren saß Thomer Pidun am Tisch beim SPORT1-Klassiker „German High Roller“. Jetzt darf er sich WSOP-Champion nennen.

Die Word Series of Poker Europe entwickelt sich zunehemd zu einem Erfolgsfest für die deutsche Pokergarde. Nach Helmut Phung und Max Kruse ging nun bereits das dritte Bracelet nach Deutschland. Thomer Pidun gewann das Event #10: €2.000 8-Game Mix .

Das 8-Game Mix ist so etwas wie die Allrounder-Spezialität der Pokerspieler. Immerhin müssen im Wechsel acht verschiedene Varianten praktiziert werden. Thomer Pidun ist so ein Allrounder. Bereits 2019 wurde er beim gleichen Event in Rozvadov Fünfter.