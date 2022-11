2. Liga: Hamburger SV – SV Sandhausen, 4:2 (1:0)

Robert Glatzel besorgte vor 55.246 Zuschauern das 1:0 für die Gastgeber. Sandhausen war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Cebio Soukou schoss für die Gäste in der 49. Minute das erste Tor. Ludovit Reis brachte dem Hamburger SV nach 56 Minuten die 2:1-Führung. In der 68. Minute brachte Christian Kinsombi den Ball im Netz der Elf von Trainer Tim Walter unter. Aleksandr Zhirov erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem HSV durch einen Selbsttreffer das 3:2 (74.). Mit dem 4:2 sicherte Glatzel Hamburg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (79.). Gleich drei Wechsel nahm der SV Sandhausen in der 84. Minute vor. David Kinsombi, Tom Trybull und Ahmed Kutucu verließen das Feld für Janik Bachmann, Marcel Ritzmaier und Kemal Ademi. Wenig später kamen Filip Bilbija und Xavier Amaechi per Doppelwechsel für Sonny Kittel und Jean-Luc Dompé auf Seiten des Hamburger SV ins Match (90.). Als Schiedsrichter Willenborg (Osnabrück) die Begegnung beim Stand von 4:2 letztlich abpfiff, hatte der HSV die drei Zähler unter Dach und Fach.