2. Liga: Karlsruher SC – FC St. Pauli, 4:4 (3:3)

Der Karlsruher SC hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 4:4 lautete das Resultat. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

21.487 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den KSC schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Fabian Schleusener zum 1:0. Marvin Wanitzek beförderte das Leder zum 2:0 des Heimteams über die Linie (16.). Johannes Eggestein verkürzte für den FC St. Pauli später in der 24. Minute auf 1:2. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Schleusener bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (31.). Durchsetzungsstark zeigte sich St. Pauli, als Eggestein (35.) und Eric Smith (43.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Bei Karlsruhe kam zu Beginn der zweiten Hälfte Florian Ballas für Tim Breithaupt in die Partie. Mikkel Kaufmann witterte seine Chance und schoss den Ball zum 4:3 für die Mannschaft von Coach Christian Eichner ein (50.). Lukas Daschner war zur Stelle und markierte das 4:4 des FC St. Pauli (61.). In der Schlussphase nahm Christian Eichner noch einen Doppelwechsel vor. Für Philip Heise und Kyoung-Rok Choi kamen Sebastian Jung und Paul Nebel auf das Feld (78.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Lechner (Hornstorf) trennten sich der Karlsruher SC und St. Pauli remis.