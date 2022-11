Premier-League-Schock für Haaland und ManCity

Ivan Toney, der die Gäste bereits in der 16. Minute in Führung gebracht hatte, traf in der achten Minute der Nachspielzeit zum Sieg für den krassen Außenseiter. Der Stürmer, der am Donnerstag vergeblich auf eine WM-Nominierung gehofft hatte, schloss einen Konter nach Eckball für City ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)