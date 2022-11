Grand Slam of Darts 2022: Schindler verpasst Coup gegen van Duijvenbode

In seinem ersten Match beim Grand Slam of Darts hat der Deutsche eine knappe 4:5-Niederlage gegen den formstarken Dirk van Duijvenbode kassiert.

Zum Auftakt hatte sich Schindler noch schwergetan. Immer wieder rutschte ihm ein Pfeil in die fünf. Immerhin konnte er direkt mit seinem ersten Wurf auf ein Doppelfeld in Führung gehen.

Schindler mit Match-Dart bei Grand Slam of Darts

Es war ein Wirkungstreffer, denn van Duijvenbode traf nicht mehr so konstant wie zuvor. So gelang Schindler das Re-Break und war plötzlich zurück im Spiel.

Insgesamt stehen in der Gruppenphase drei Spieltage im Modus Best of 9 an. Die ersten zwei jeder Gruppe ziehen dann ins Achtelfinale ein, wo dann im Best-of-19-Modus gespielt wird.