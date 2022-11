4:4 im Krisen-Duell: St. Pauli rettet Punkt beim KSC

Der FC St. Pauli hat im Krisen-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Befreiungsschlag verpasst, mit Moral aber einen Punkt gerettet.

Der FC St. Pauli hat in einem völlig verrückten Krisen-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Befreiungsschlag verpasst, mit großer Moral aber einen Punkt gerettet. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz trennte sich beim Karlsruher SC 4:4 (3:3). Die Hamburger warten dennoch seit fünf Spielen auf einen Sieg und können theoretisch am Sonntag noch auf einen direkten Abstiegsplatz fallen.