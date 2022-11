4:4, 4:2, 5:4! Totaler Tor-Irrsinn in der 2. Bundesliga

Über 20 Treffer in den Nachmittags-Spielen! In der 2. Bundesliga regiert der Tor-Wahnsinn - ein 5:4 von Heidenheim gegen Regensburg ist der vorläufige Höhepunkt.

Am Abend steht im TV-Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock (ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) ein weiterer Kracher mit Torfestival-Potenzial an.

28 Tore in der Zweiten Liga - Rekord in Reichweite

Bislang sind am 17. Spieltag nun insgesamt 28 Tore in fünf Spielen gefallen - zum Rekord fehlen noch 18: Am 32. Spieltag der Saison 2020/21 gab es 46 Treffer, elf davon beim 8:3 des SC Paderborn unter Steffen Baumgart bei Erzgebirge Aue .

Besonders irrwitzig verlief die Partie in Heidenheim, wo es in der Nachspielzeit nochmal zwei wilde Wendungen gab: In der inoffiziellen Minute 92 glich Aygün Yildirim zum 4:4 aus, in Minute 94 sorgte Stefan Schimmer für das 5:4. Heidenheim bleibt damit als Dritter an den direkten Aufstiegsaspiranten Darmstadt und HSV dran. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)