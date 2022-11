FC Bayern verlängert vorzeitig mit Stanisic

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag mit Josip Stanisic (22) vorzeitig bis 2026 verlängert. Das teilte der Bundesliga-Spitzenreiter am Samstag mit.

Der Verteidiger habe sich "in den vergangenen zwei Jahren in unserem Profikader etabliert, und das ist auch für die Nachwuchsakademie eine Auszeichnung, denn Josip wurde von uns am Campus ausgebildet", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Er ist vielseitig einsetzbar, er bringt gute Leistungen, wenn er gebraucht wird. Seine Zuverlässigkeit hilft unserem Trainer und der Mannschaft."