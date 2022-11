Pikanter Investoren-Wirbel um deutschen Traditionsklub

Wirbel um Traditionsverein Preußen Münster: Der Tabellenführer der Regionalliga West ist in Erklärungsnot, weil zwei führende Vertreter der Waffenindustrie Anteile am Klub erworben haben - wovon die Klubverantwortlichen nun Abstand nehmen.

Eine Recherche des Online-Portals RUMS hat unter den Blick darauf gelenkt, dass die Unternehmer Michael Lüke und Thomas Ortmeier im Juni je 27.500 Euro in die in die Preußen Münster KGaA eingezahlt haben. Dies ist dem öffentlichen Handelsregister zu entnehmen.

Preußen Münster spricht von „nicht ersichtlichen“ Verbindungen

„Ein Kapitalgeber, der durch andere Geschäftszweige auch Beteiligungen an Unternehmen aus der Waffenindustrie hält, ist nicht mit den Werten des Vereins in Einklang zu bringen“, heißt es in einem Statement, in dem von „indirekten Verbindungen, die für den Sportclub nicht ersichtlich waren“ die Rede ist.