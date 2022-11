Bei Hertha geht die Angst um! Wird Boateng zum Retter?

Rettet Boateng wieder die Hertha?

Die zu Saisonbeginn noch als „bestes Teamgefüge seit Jahren“ gepriesene Mannschaft wirkt verunsichert, die Stimmung in der Kabine, so ist zu hören, leidet zunehmend unter den ausbleibenden Erfolgserlebnissen.

Zum Retter könnte nun ausgerechnet erneut einer werden, der in dieser Saison bisher noch so gut wie keine Rolle gespielt hat: Kevin-Prince Boateng! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nachdem der gebürtige Berliner in der Relegation im Mai gegen den Hamburger SV an der Seite von Felix Magath mit seinen Leader-Qualitäten noch der umjubelte Held war, stand er in der aktuellen Spielzeit unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz in gerade einmal 96 Bundesliga-Minuten auf dem Feld - obwohl er fast immer einsatzbereit war.