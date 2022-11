AEW sticht WWE aus: Großer Deal mit maskiertem Ausnahme-Wrestler fix

All Elite Wrestling sackt einen der heißesten Free Agents der Szene ein: Bandido hatte auch ein Angebot von WWE - familiäre Gründe sind am Ende der Knackpunkt.

WWE-Rivale All Elite Wrestling hat einen dicken Fang gemacht - und verhindert, dass der große Konkurrent ihn ihm vor der Nase wegschnappt.

Wie Ligaboss Tony Khan in der Nacht zum Samstag bestätigte, hat der mexikanische Top-Wrestler Bandido einen festen Vertrag bei AEW unterschrieben. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Zuvor hatte Bandido sein zweites offizielles Match für die Liga bestritten und gewonnen: Mit einem Sieg über Landsmann Rush bei der TV-Show Rampage zog er in die zweite Runde des World Title Eliminators ein. Der Sieger des Turniers bekommt im Dezember ein Titelmatch gegen den dann amtierenden Champion - Jon Moxley oder MJF, Herausforderer bei Full Gear in einer Woche.

Bandido: AEW statt WWE aus familiären Gründen

Der 27 Jahre alte Bandido war von AEW Ende September für ein Match gegen ROH World Champion Chris Jericho engagiert worden. Bandido - in seiner Heimat seit langem einer der größten Verheißungen der dort quasi-religiös verehrten Szene - empfahl sich mit einem spektakulären Kampf mit Nachdruck für eine feste Verpflichtung. In einer denkwürdigen Szene sprang Khan ihm hinterher begeistert in die Arme, nachdem die TV-Kameras aus waren.