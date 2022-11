Anzeige

WWE SmackDown offenbart nächsten großen Plan mit Topstar Roman Reigns WWE offenbart Plan mit Topstar Reigns

Roman Reigns und die Bloodline steuern bei WWE auf die "War Games" zu © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Friday Night SmackDown deutet Roman Reigns eine geheimnisvolle Ankündigung an. Stattdessen wird zunächst die Bühne für die „War Games“ bereitet.

Seit mittlerweile über 800 Tagen thront er bei WWE als Champion an der Spitze - nun deutet sich der nächste große Auftritt von Roman Reigns klar an.

Das Schlusssegment der Sendung, für das Reigns eigentlich eine geheimnisvolle Ankündigung für seine Gruppierung Bloodline in Aussicht stellte, bereitete die Bühne für das nächste Match, an dem Reigns offensichtlich beteiligt sein wird.

Gleich vier Rivalen traten Reigns und seinem Clan gegenüber - und treten der Bloodline offenbar in den „War Games“ bei den Survivor Series am 27. November gegenüber. Die in einem Doppelkäfig stattfindende Käfigschlacht waren eine legendäre Tradition des früheren WWE-Rivalen WCW. WWE-Lenker „Triple H“ Paul Levesque hatte schon vor einer Weile ihre Einführung im WWE-Hauptkader verkündet.

Sheamus kehrt zurück und konfrontiert Roman Reigns

Zu Beginn der Show verteidigten Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso ihre Tag-Team-Titel gegen die alten Rivalen The New Day und stellten damit sicher, dass sie ebenfalls weiter als Champion an der Seite ihres Onkels regieren.

In einem Backstage-Segment forderte Reigns die Usos dann auf, am Ende der Show mit ihm zum Ring zu kommen, er habe „geschäftliche Angelegenheiten“ mitzuteilen, die die beiden betreffen würden.

Ehe Reigns aber dazu kam, sie anzusprechen, wurde er unterbrochen von den Brawling Brutes, nun wieder angeführt von Sheamus, von der Bloodline vor einigen Wochen mit einer Attacke verletzt ausgeschaltet (tatsächlich hatte der Ire eine kleine Auszeit für seine Hochzeit genommen).

Drew McIntyre mischt mit - „War Games“ deuten sich an

Sheamus, Ridge Holland und Butch erklärten, dass sie genug von den Umtrieben der Bloodline hätten und starteten eine Prügelei - in der die Bloodline mit dem jüngeren Uso-Bruder Solo Sikoa zunächst in der Überzahl war.

Nach einer Weile ertönte jedoch auch die Musik von Sheamus‘ ewigem Freundfeind Drew McIntyre, der den Brutes zu Hilfe kam. McIntyre hat eine Vorgeschichte mit Reigns, bei der Europa-Megashow Clash at the Castle schrammte er vor den Augen von Box-Weltmeister Tyson Fury denkbar knapp daran vorbei, Reigns zu entthronen - der damals debütierende Sikoa kostete ihn das Match.

Nun sorgte McIntyre für ausgeglichene Verhältnisse, die Show nahm mit dem anhaltenden Handgemenge ein offenes Ende. WWE bestätigte nicht sofort, dass die Szenerie auf ein War Games Match hinausläuft, in den kommenden Wochen dürfte auch noch ein fünfter Rivale für die Bloodline eingeführt werden.

In den „War Games“ stehen sich üblicherweise Fünfer-Teams gegenüber, die Bloodline dürfte durch den in dieser Woche abwesenden Kultstar Sami Zayn verstärkt werden. Wer noch auf der anderen Seite stehen wird, bleibt vorerst ein Mysterium.

WWE SmackDown - die weiteren News und Highlights:

Ein Match, das schon offiziell neu auf der Card für die Survivor Series ist: Shotzi verdiente sich mit einem Sieg in einem Six Pack Match ein Damentitelmatch gegen Ronda Rousey. Später folgte eine Backstage-Attacke von Rouseys Freundin Shayna Baszler auf Shotzi.

Mit den beiden weiteren Matches läutete WWE den offensichtlich an die Fußball-WM anlehnenden „SmackDown World Cup“ an, in dem ein Titelmatch gegen den österreichischen Intercontinental-Champion Gunther auf dem Spiel steht. Santos Escobar zog zunächst mit einem Sieg über Shinsuke Nakamura ins Halbfinale ein, dann Braun Strowman gegen den früheren WWE-Champion Jinder Mahal.

Ein weiteres, schon durch diverse Video-Segmente klar angedeutetes Comeback einer zwischenzeitlich entlassenen Wrestlerin, gab es auch noch: Sarah Logan, einst drittes Mitglied der Riott Squad mit Liv Morgan und Ruby Riott, führte sich nun als weibliche Verstärkung der Viking Raiders neu ein. Logan, verheiratet mit Erik und nach ihrer Entlassung auch erstmals Mutter geworden, attackierte zusammen mit ihrem Mann und Partner Ivar die Gruppierung Hit Row.

- Einen weiteren Auftritt absolvierte auch Bray Wyatt, der diesmal erstmals seit seinem Comeback handgreiflich wurde: Er verpasste LA Knight in einem Backstage-Segment einen Kopfstoß, als der sich Wyatts Ausführungen über seine innere Zerrissenheit nicht anhören wollte.

WWE SmackDown am 11. November 2022 - die Ergebnisse:

WWE Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen The New Day

SmackDown World Cup First Round Match: Santos Escobar besiegt Shinsuke Nakamura

SmackDown Women‘s Title #1 Contendership Match: Shotzi besiegt Lacey Evans, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Sonya Deville, Xia Li

