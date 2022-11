Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund, 4:2 (3:2)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 54.000 Zuschauern bereits flott zur Sache. Jonas Hofmann stellte die Führung des Gastgebers her (4.). Für das erste Tor von Dortmund war Julian Brandt verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:1 besorgte. Ramy Bensebaini versenkte den Ball in der 26. Minute im Netz der Gäste. Marcus Thuram erhöhte für die Borussia auf 3:1 (30.). Kurz vor der Pause traf Nico Schlotterbeck für Borussia Dortmund (40.). Ein Tor auf Seiten von Gladbach machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Kouadio Koné beförderte das Leder zum 4:2 der Mannschaft von Coach Daniel Farke über die Linie (46.). Edin Terzic vom BVB nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Giovanni Reyna blieb in der Kabine, für ihn kam Thorgan Hazard. Bei Borussia Mönchengladbach kam zu Beginn der zweiten Hälfte Patrick Herrmann für Christoph Kramer in die Partie. In der 59. Minute stellte Edin Terzic um und schickte in einem Doppelwechsel Anthony Modeste und Salih Özcan für Schlotterbeck und Emre Can auf den Rasen. Mit Lars Stindl und Hofmann nahm Daniel Farke in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Nathan Ngoumou und Luca Netz. Am Schluss schlug die Borussia Dortmund mit 4:2.