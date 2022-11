WM 2022: DFB mit Lücke bei Geburtstag von Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko ist der jüngste deutsche WM-Teilnehmer in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.

Demnach will der DFB erst am 20. November das Alter von Moukoko veröffentlichen. An diesem Datum wird Moukoko 18 Jahre alt und damit volljährig. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)